Знаменитий російський боксер Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) обурений діями українських уболівальників, який свистіли після його бою з домініканцем в андеркарті бою Усика 12 жовтня.

"Половина трибун свистіла ще, коли я виходив на ринг. Після мене боксував Олександр Усик, а тому в залі було відсотків 90 українських уболівальників. Ці вболівальники розділилися на 2 частини. Одні вболівали за мене, а інші були налаштовані до мене негативно, особливо, коли я повісив на плечі прапор Росії. Під час поєдинку на чистій російській мові я чув крики: "Ленін, вперед. Кастільо, давай" і розумів, що вболiвають проти мене", – заявив Бівол в інтерв'ю Newsru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня непереможний росіянин був обсвистаний трибунами Wintrust Arena в Чикаго після перемоги над домініканцем Леніном Кастільо (20-3-1, 15 КО).

Головним боєм вечора боксу в Чикаго став поєдинок у суперважкому дивізіоні Усик - Візерспун. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

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