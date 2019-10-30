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30 жовтня • оновлено в 19:12
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Чемпіон світу обурився українцями, якi освистали його за прапор Росії

3.6т Читати матеріал російською

Знаменитий російський боксер Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) обурений діями українських уболівальників, який свистіли після його бою з домініканцем в андеркарті бою Усика 12 жовтня.

Чемпіон світу обурився українцями, якi освистали його за прапор Росії

"Половина трибун свистіла ще, коли я виходив на ринг. Після мене боксував Олександр Усик, а тому в залі було відсотків 90 українських уболівальників. Ці вболівальники розділилися на 2 частини. Одні вболівали за мене, а інші були налаштовані до мене негативно, особливо, коли я повісив на плечі прапор Росії. Під час поєдинку на чистій російській мові я чув крики: "Ленін, вперед. Кастільо, давай" і розумів, що вболiвають проти мене", – заявив Бівол в інтерв'ю Newsru.

Новини
Лише один бій: WBC ухвалив гучне рішення щодо Усика в суперваговиках

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня непереможний росіянин був обсвистаний трибунами Wintrust Arena в Чикаго після перемоги над домініканцем Леніном Кастільо (20-3-1, 15 КО).

Головним боєм вечора боксу в Чикаго став поєдинок у суперважкому дивізіоні Усик - Візерспун. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

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Особа
Дмитро Бівол
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Это ж украинцы, что с них взять
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кожедуб руслан
кожедуб руслан
смерть окупантам
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Ленин, вперёд!" - это круто. :) Земляки, вам самим не смешно? :)
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