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Більше за Усика та Ломаченка: український боксер отримає божевільний гонорар за бій з Головкіним

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Український представник напівважкої ваги Сергій Дерев'янченко намір заробити близько 5,5 мільйонів доларів за бій з легендарним Геннадієм Головкіна.

Таким чином, в поєдинку за вакантний пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) уродженець Феодосії стане найбільш високооплачуваним нашим співвітчизником на професійному ринзі.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

"Євроспорт"

"Дерев'янченко розраховує заробити близько 5,5 млн доларів за бій з GGG, що близько до тієї цифри, яку пропонували йому Golden Boy за бій з Канело", – повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter авторитетний інсайдер Ленс Пагмайр.

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Відзначимо, що Василь Ломаченко за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом отримає чотири мільйони доларів. Рекордний гонорар Олександра Усика становить два мільйони доларів, а Олександра Гвоздика – один мільйон.

Бій Головкін – Дерев'янченко заплановано на 5 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку повідомлялося про те, що Сергій Дерев'янченко битиметься з мексиканським суперчемпіоном Канело Альваресом.

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Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін
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