Більше за Усика та Ломаченка: український боксер отримає божевільний гонорар за бій з Головкіним

Український представник напівважкої ваги Сергій Дерев'янченко намір заробити близько 5,5 мільйонів доларів за бій з легендарним Геннадієм Головкіна.

Таким чином, в поєдинку за вакантний пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) уродженець Феодосії стане найбільш високооплачуваним нашим співвітчизником на професійному ринзі.

"Дерев'янченко розраховує заробити близько 5,5 млн доларів за бій з GGG, що близько до тієї цифри, яку пропонували йому Golden Boy за бій з Канело", – повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter авторитетний інсайдер Ленс Пагмайр.

