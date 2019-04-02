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"Більш простий": британський супертяж оригінально кинув виклик Кличку

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Британський супертяж Девід Прайс заявив про готовність стати першим суперником Володимира Кличка після його повернення на ринг.

На думку англійця, наш екс-чемпіон волів би відновити кар'єру з не найскладнішого поєдинку.

"Ви знаєте, ймовірно, він підшукує собі більш простого суперника, тому я був би радий можливості зустрітися з Володимиром. Це здорово, що він повертається. Тому що в поєдинку проти Ентоні Джошуа два роки тому він виглядав добре. Він повернеться і напевно опиниться серед топ-бійців дивізіону", – цитує Прайса talkSPORT.

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"Більш простий": британський супертяж оригінально кинув виклик Кличку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимиру Кличку запропонували фантастичний контракт на три бої в разі його повернення на ринг. Російський боксер Олександр Повєткін відреагував на ці чутки, заявивши про готовність провести матч-реванш з українцем.

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Особа
Володимир Кличко
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