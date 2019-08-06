"Бій з Усиком?" Менеджер Повєткіна заговорив про міф про "один народ" з Україною

Менеджер російського боксера Олександра Повєткіна пояснив, чому команда його підопічного виступає проти бою з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті українцем Олександром Усиком.

На думку менеджера російського боксера, "росіяни й українці - один народ з загальними цінностями і тими ж поглядами на життя", але їх останнім часом чомусь "намагаються розділити".

Олександр Повєткін

"Зараз я б не хотів цього бою, тому що дійсно це протистояння можуть перевести в політичну площину. Для мене росіяни та українці - один народ з загальними цінностями і тими ж поглядами на життя. Ми разом пліч-о-пліч воювали у Велику Вітчизняну війну, але зараз нас намагаються розділити. З цієї причини я проти цього поєдинку", - заявив Дмитро Іванов, менеджер Повєткіна.

Він додав, що "зі спортивної точки зору це був би класний бокс".

"Цей бій можна було б провести на будь-якому майданчику з хорошим фінансовим успіхом для промоутера. Команда Олександра Усика вибрала собі інший шлях, ми теж шукаємо свій шлях і ставимося з глибокою повагою до цього боксера і його тренерського штабу", - додав промоутер росіянина, якого цитує news.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що Повєткін проведе бій в андеркарті великого вечора боксу, де головною подією стане поєдинок Ломаченко - Кемпбелл.

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