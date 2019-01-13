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Бій відомого українського боксера несподівано скасували

2.4тЧитати матеріал російською

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (21-4-1, 16 КО) не проведе свій поєдинок, який був запланований на 13 січня в рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі.

Іван Редкач

Іван Редкач

Instagram

Суперником Редкача повинен був стати 29-річний аргентинець Ніколас Атиля Веласкес (10-3, 3 КО).

"Мої друзі, вибачте. Мій бій не відбудеться 13 січня з деяких причин. Скоро дізнаємося нову дату мого бою. Це буде велика подія боксу", - написав 32-річний уродженець Шостки у себе в Instagram.

Бій відомого українського боксера несподівано скасували

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою Редкач 10 червня добув важку перемогу в 8-раундовому поєдинку над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).

У грудні позаминулого року Редкач (20-4-1, 16 KO), який потрапив в серйозне ДТП, програв представнику США Джону Моліні (30-7, 24 КО).

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Особа
Іван Редкач
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