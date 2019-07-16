Бій Усик - Джошуа: екс-тренер Кличка розповів, хто переможе

Знаменитий американський тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював із Володимиром Кличком, впевнений у перемозі Олександра Усика в гіпотетичному бою проти британця Ентоні Джошуа.

"Раніше я заявляв, що вважаю Джошуа фаворитом у бою з Усиком через його розміри, молодicть, атлетизм. Однак, я також говорив, що Усик наведе шуму в хевівейті. Я не змінив свою думку. Він здолає цього супертяжа, тому що він, повторюся, є особливим боксером, особливим спортсменом", – заявив американський фахівець в інтерв'ю Ringpolska.

Нагадаємо, що раніше Алі Башир висловився про перспективи Усика в суперважкому дивізіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенсаційна поразка британця Ентоні Джошуа в поєдинку проти мексиканця Енді Руїса змусили букмекерів обвалити котирування на супербій Джошуа – Усик.

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