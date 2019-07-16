Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Бій Усик - Джошуа: екс-тренер Кличка розповів, хто переможе

1.8т Читати матеріал російською

Знаменитий американський тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював із Володимиром Кличком, впевнений у перемозі Олександра Усика в гіпотетичному бою проти британця Ентоні Джошуа.

"Раніше я заявляв, що вважаю Джошуа фаворитом у бою з Усиком через його розміри, молодicть, атлетизм. Однак, я також говорив, що Усик наведе шуму в хевівейті. Я не змінив свою думку. Він здолає цього супертяжа, тому що він, повторюся, є особливим боксером, особливим спортсменом", – заявив американський фахівець в інтерв'ю Ringpolska.

Новини
"Не бачу нікого": Тоні Белью захопився Усиком

Нагадаємо, що раніше Алі Башир висловився про перспективи Усика в суперважкому дивізіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенсаційна поразка британця Ентоні Джошуа в поєдинку проти мексиканця Енді Руїса змусили букмекерів обвалити котирування на супербій Джошуа – Усик.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Джеймс Алі Башир
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel