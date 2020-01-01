Бій Усик - Джошуа: букмекери різко змінили котирування на переможця

Букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) впевнено переміг мексиканця Енді Руїса (33-1, 22 КО) в бою-реванші і повернув свої чемпіонські пояси.

Незважаючи на те, що Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа за титул WBO, першим суперником Ентоні стане Кубрат Пулєв. Цей поєдинок повинен відбутися з більшою часткою ймовірності в квітні.

Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим в суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначений на наступне півріччя

Сам британець заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Пулєвим.

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