Бій століття-2: Пакьяо та Мейвезер близькі до реваншу

Філіппінець Менні Пакьяо та американець Флойд Мейвезер близькі до підписання контракту про проведення матчу-реваншу.

Про це повідомив сам Пакьяо в інтерв'ю порталу rapper.com. "Переговори йдуть повним ходом. Нова інформація буде доступна за один-два тижні. Якщо мені вдасться поборотися з Мейвезером і змусити його повернутися на ринг, це буде найкраще, оскільки це дасть мені шанс довести, що я можу виграти цього разу" , – заявив філіппінський боксер.

Мейвезер і Пакьяо Обозреватель / EPA

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Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий "бій століття" між Флойдом Мейвезером і Менні Пакьяо відбувся 2 травня 2015 року. Поєдинок став одним із найкасовіших в історії боксу і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

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