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Бій непереможного українського боксера скасований: названа причина

28.2тЧитати матеріал російською

Поєдинок непереможного українського супертяжа Влада Сіренка (9-0, 8 KO), який у неділю, 21 жовтня, повинен був стати головним на вечорі боксу в Преторії, ПАР, не відбудеться.

Проти киянина в ринг повинен був вийти представник Аргентини Рожеліо Омар Россі (20-6-1, 13 КО), який, як стало відомо Luckypunch.net, не зміг вилетіти на бій.

Команда Сіренко намагалася за короткий час знайти боксеру нового опонента, але пошуки успіхом не увінчалися.

Нагадаємо, в цьому вечорі боксу свої бої проведуть два українця: напівсередньоваговик Владислав Баранов (5-4-2, 4 KO) і Денис Лазарєв (7-0-1, 2 КО).

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Нагадаємо, що 30 червня Влад в першому раунді переміг технічним нокаутом Найф Дідьє (6-4, 5 КО) з Республіки Конго.

У березні цього року Сіренко у Відні в першому ж раунді нокаутував угорця Ласло Тота (21-18, 15 КО).

Особа
Владислав Сіренко
Місце
ПАРПреторія
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