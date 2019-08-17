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Бій Ломаченко - Кемпбелл: букмекери істотно змінили котирування на переможця

2.3т Читати матеріал російською

Букмекерські контори істотно знизили коефіцієнти на перемогу Люка Кемпбелла над чемпіоном за версіями WBA і WBO Василем Ломаченком.

Ставки на успіх британця приймаються з показником 9,00 (було 11,00). Абсолютним фаворитом як і раніше є українець - 1,06 (було 1, 04). Показник на нічию не змінився і досягає рівня 26,00.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко - Кемпбелл пройде в Лондоні на O2 Arena, 31 серпня. На кону буде стояти вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Бій Ломаченко - Кемпбелл: букмекери істотно змінили котирування на переможця

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кемпбелл звернувся зі слізним проханням перед боєм з Ломаченком. Британський спортсмен зізнався, що йому дуже потрібно справедливе суддівство в поєдинку з нашим співвітчизником.

Нагадаємо, що в андеркарті пройде поєдинок Олександр Повєткін - Х'ю Ф'юрі. Букмекери вже зробили свій прогноз на переможця цієї сутички.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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