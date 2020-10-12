Бій Ломаченко – Лопес не покажуть на українському ТБ

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) не буде показано жодним з українських телеканалів.

Бій відбудеться в суботу, 17 жовтня, в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Лопес. Орієнтовний час початку – 5:00 у неділю, 18 жовтня, за київським часом.

Показ поєдинку не заплановано в ефірі українського ТБ. Традиційний транслятор боїв наших боксерів телеканал "Інтер" також не планує ефір із Лос-Анджелеса. В Україні побачити протистояння Ломаченка й Лопеса можна буде тільки завдяки відеосервісу Megogo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко спокійно відреагував на образи з боку Теофімо Лопеса, порівнявши манеру поведінки боксерів із США та України.