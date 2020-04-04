Бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим не відбудеться 20 червня.

Поєдинок між британським і болгарським боксерами перенесений на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

21 березня стало відомо, що зустріч українського чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка з чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом також не відбудеться в заплановану дату.

Крім того, через епідемію зірваний поєдинок Олександр Усик - Дерек Чісора.

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