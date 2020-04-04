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4 квітня • оновлено в 09:39
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Бій Джошуа - Пулєв офіційно скасований через коронавiрус

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Бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим не відбудеться 20 червня.

Поєдинок між британським і болгарським боксерами перенесений на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

Confirmed: #JoshuaPulev has been postponed. A new date for the event is currently being worked on . We will announce any updates in due course and continue to explore the possibility of hosting this fight at the Tottenham Hotspur Stadium .

Публікація від Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

21 березня стало відомо, що зустріч українського чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка з чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом також не відбудеться в заплановану дату.

Крім того, через епідемію зірваний поєдинок Олександр Усик - Дерек Чісора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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