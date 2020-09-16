Берінчик вирішив "зав'язати з боксом": у відповідь Редкач натякнув на Ломаченка

Відомий український боксер легкої ваги Денис Берінчик (13-0, 7 КО) у себе в Instagram опублікував жартівливе відео, в якому "зав'язав з боксом".

У ролику Денис після декількох нокдаунів виявляється загубленим у лісі. Ролик підписаний "Бокс.STOP".

У коментарі до колеги прийшов напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який спробував "відмовити" Дениса, згадавши про Василя Ломаченка.

"Денис, почекай зав'язувати з боксом. Тобі ще пояс забрати потрібно у патріарха. Втома накопичилася – це тимчасово", – написав Редкач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван зізнався, що відноситься до Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), як до президента Росії.

Таке порівняння Редкач привів у себе в Facebook, відповідаючи на питання пiдписника, про причини конфлікту з Василем.

Раніше Редкач заявив, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як Іван висміяв Василя в соціальній мережі.

Він також дозволив собі пожартувати на тему майбутнього бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса і зізнався, що вболіватиме за американця.