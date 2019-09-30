Берінчик – Морено: де дивитися онлайн чемпіонський бій

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик у суботу, 5 жовтня, проведе черговий поєдинок на професійному рингу.

Наш співвітчизник у Броварах проведе бій з Патріціо Лопесом Морено з Мексики. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Берінчик – Лопес. Орієнтовний початок – о 23:00. На кону стоятиме пояс WBO International, яким володіє українець.

Побачити пряму трансляцію з Броварів можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Показ поєдинку буде супроводжувати ефір програми "Великий бокс", під час якої експерти і журналісти обговорять бій Дениса, а також майбутні вечори боксу за участю українців Сергія Дерев'янченка (5 жовтня), Олександра Усика (12 жовтня) і Олександра Гвоздика (18 жовтня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Берінчик потрапив в автомобільну аварію напередодні поєдинку проти Морено.

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