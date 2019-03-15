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"Береже пацана": американський боксер зробив безглузду заяву щодо Ломаченка

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Американський проспект Теофімо Лопес продовжує бомбардувати українця Василя Ломаченка провокаційними заявами.

За словами 21-річного боксера з США, він упевнений в тому, що промоутери нашого чемпіона нібито відтягуватимуть проведення очного двобою між бійцями.

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"Я не розумію": у чемпіона світу обурилися через Ломаченка

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

BoxingScene

"Мені кажуть, що я обов'язково поб'юся з Ломаченком. Але коли? І чи є ці обіцянки гарантією? Не впевнений. Тому зараз моє завдання — як і раніше — круто робити свою роботу, продовжувати перемагати. Я розумію, що у мене немає права на помилку. Я не можу дозволити собі все про***ти. Нехай Боб Арум каже що завгодно про те, що Ломаченко — капець який досвідчений кабан. Але я знаю, що він у мене вірить. Але я також знаю і те, що він береже свого пацана", — наводить слова Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів про намір стати абсолютним чемпіоном світу і різко відповів зухвалому американському чемпіону.

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Особи
Теофімо ЛопесВасиль Ломаченко
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