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"Бере на себе": у Росії відреагували на смерть боксера Дадашева у США

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У Федерації боксу Росії готові взяти на себе витрати з перевезення тіла загиблого боксера Максима Дадашева зі США до Росії, а також робитимуть довічні виплати його сім'ї.

Про це заявив генеральний секретар організації Умар Кремльов.

Максим Дадашев

Максим Дадашев

sb.by

"Федерація бере на себе перевезення тіла Максима в Росію. Ми візьмемо на себе всі витрати і розслідуємо обставини смерті Дадашева. Проведемо відповідне розслідування і з'ясуємо, чому це трапилося. Необхідно довести справу до кінця", — заявив Кремльов, якого цитує ТАСС.

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Максим Дадашев помер: що трапилося з російським боксером

Нагадаємо, що 28-річний російський боксер Максим Дадашев, який переніс операцію у зв'язку з набряком мозку після бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом, помер у США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відреагував на загибель росіянина.

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