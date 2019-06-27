"Бджоли обкусали?" Усик засвітився зі скандальним ексфутболістом "Динамо"

Український чемпіон Олександр Усик продовжує очікувати оголошення суперника для свого дебютного бою у суперважкій ваговій категорії.

Наш боксер, який не зміг вийти в ринг 25 травня проти Карлоса Такама через травму біцепса правої руки, проводить тренування в Києві. Так, колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв зустрівся з Усиком на футбольному майданчику.

"З чемпіоном! Саню, був радий бачити", – підписав скандальний півзахисник спільне фото з боксером. Фанати оригінально відреагували на знімок. "Бджоли обкусали?" – написав один із них.

Зазначимо, що Карлос Такам більше не є пріоритетним варіантом для команди Усика. Дебют Олександра в хевівейті запланований на вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація назвала Олександра Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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