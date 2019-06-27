ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Бджоли обкусали?" Усик засвітився зі скандальним ексфутболістом "Динамо"

Читати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик продовжує очікувати оголошення суперника для свого дебютного бою у суперважкій ваговій категорії.

Наш боксер, який не зміг вийти в ринг 25 травня проти Карлоса Такама через травму біцепса правої руки, проводить тренування в Києві. Так, колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв зустрівся з Усиком на футбольному майданчику.

Новини
"Повний л*йна": знаменитий боксер не стримався через Усика

"З чемпіоном! Саню, був радий бачити", – підписав скандальний півзахисник спільне фото з боксером. Фанати оригінально відреагували на знімок. "Бджоли обкусали?" – написав один із них.

Зазначимо, що Карлос Такам більше не є пріоритетним варіантом для команди Усика. Дебют Олександра в хевівейті запланований на вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація назвала Олександра Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Олександр УсикОлександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel