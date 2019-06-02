Батько Джошуа накинувся на промоутера Усика після поразки сина - фотофакт

Батько Ентоні Джошуа болісно пережив сенсаційну поразку сина в бою за звання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Роберт Джошуа був вражений тим, що трапилося на рингу. Відразу після бою він накинувся на со-промоутера Олександра Усика і Ентоні Джошуа Едді Хірна, який займається справами британського боксера і який наполіг на поєдинку в США проти Руїса.

Джошуа-старший вибухнув агресивною тирадою на адресу Хірна. Їх перепалка була настільки напруженою, що Ентоні довелося втрутитися, щоб заспокоїти батька.

Хирн (зліва) і Робер Джошуа кадр з трансляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Промоутер британського екс-чемпіона Едді Хирн заявив, що такий результат шокував його.

Пізніше була опублікована вражаюча статистика, а також відео кращих моментів битви.

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