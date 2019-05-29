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"Банда": Гвоздик показав раритетне фото з Усиком і Ломаченком

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Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик похвалився знімком зі своєї молодості, коли на кращих рингах світу блищала команда "Українських отаманів".

Харків'янин у себе в Instagram виклав раритетний знімок на якому він зображений разом з молодими Олександром Усиком, Василем Ломаченком та Денис Берінчик.

У коментарях шанувальники боксу захоплюються майбутніми суперзірками і називають їх бандою.

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Раніше з'явилася інформація, коли чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг.

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Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоОлександр ГвоздикДенис Берінчик
Тег
українські отамани
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