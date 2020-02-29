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29 лютого • оновлено в 10:22
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Байсангуров, викрікнувшій "Слава Україні!", переміг нокаутом Торосян

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Відомий російський боксер першої середньої ваги (до 69,9 кг) Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) переміг технічним нокаутом вірменського німця Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO).

У центральному бою на вечорі боксу в Санкт-Петербурзі 34-річний Байсангуров вже на старті побував в нокдауні, пропустивши несподіваний лівий аперкот. Надалі перевага росіянина була бiльш переконаною, і після одного з ударiв по селезінці, Торосяну довелося здатися.

Відзначимо, що кілька років тому Байсангуров після свого бою в Києві подякував українським уболівальників, вигукнувши "Слава Україні!".

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Непереможний боксер страшним нокаутом "убив" суперника

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній претендент на чемпіонський титул в легкій вазі російський боксер Андрій Клімов (20-6, 10 КО) сенсаційно програв нокаутом вірменина Аркадію Арутюняну (4-8, 1 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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