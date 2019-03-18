"Багато закордонного": Усик розповів, як відчув себе дурнем, і звернувся до українців

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик визнав, що йому дуже не подобається те, що відбувається в Україні.

"Мене насправді засмучує те, що зараз відбувається в нашій країні. Я не дивлюся телевізор протягом років семи – ані новини, ані якісь дурні передачі, які навпаки псують молодь. Те, що мені цікаво, я можу знайти в інтернеті. Шукав якусь інформацію і побачив новини про скандал на "Євробаченні". Подивився їх... Я цілий день ходив з негативом. Мене хтось підрізав, відкриваю вікно: "Я тебе навчу, як їздити!" А потім зловив себе на думці: "Ти дурник взагалі? Що ти робиш?" – сказав Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Також спортсмен звернувся до своїх співвітчизників. "Ми занадто багато зарубіжного тягнемо до себе додому. Нам не потрібно йти кудись. Нам потрібно побудувати тут і в себе. Щоб до нас приходили. Ми хочемо показати чужим людям, що ми бест оф зе бест. А насправді у нас страх... Наприклад, я хочу їздити на легковому авто, а не на джипі. Але я не можу це зробити, тому що цього не дозволяє дорога. Не хочу бачити, як люди на вулицях п'ють алкоголь", – зазначив чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик потрапив у гучний скандал, виклавши відео з Російської церкви.

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