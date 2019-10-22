Анатолій Ломаченко отримав унікальну нагороду в світі боксу

На 57-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який проходить в Канкуні (Мексика), український тренер Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс за внесок в розвиток боксу.
Анатолій Ломаченко
24tv.ua
Спеціаліст отримав нагороду з рук чемпіона світу WBA, WBO, WBC, свого сина Василя Ломаченка, а також свого вихованця Олександра Усика.
El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 # wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3- Erika Montoya (@LaKiks) 21 жовтня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман раніше заявив, що Василь Ломаченко отримає унікальний статус. Так, в жовтні має вирішитися питання про присудження українцеві звання "франчайзингового чемпіона".
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