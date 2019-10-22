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22 жовтня • оновлено в 10:13
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Анатолій Ломаченко отримав унікальну нагороду в світі боксу

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На 57-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який проходить в Канкуні (Мексика), український тренер Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс за внесок в розвиток боксу.

Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко

24tv.ua

Спеціаліст отримав нагороду з рук чемпіона світу WBA, WBO, WBC, свого сина Василя Ломаченка, а також свого вихованця Олександра Усика.

Новини
Офіційно: Ломаченко отримав суперника на свій бій

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман раніше заявив, що Василь Ломаченко отримає унікальний статус. Так, в жовтні має вирішитися питання про присудження українцеві звання "франчайзингового чемпіона".

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Особи
Анатолій Ломаченко Василь Ломаченко Олександр Усик
Місце
Мексика Канкун
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