Анатолій Ломаченко отримав унікальну нагороду в світі боксу

На 57-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який проходить в Канкуні (Мексика), український тренер Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс за внесок в розвиток боксу.

Анатолій Ломаченко 24tv.ua

Спеціаліст отримав нагороду з рук чемпіона світу WBA, WBO, WBC, свого сина Василя Ломаченка, а також свого вихованця Олександра Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман раніше заявив, що Василь Ломаченко отримає унікальний статус. Так, в жовтні має вирішитися питання про присудження українцеві звання "франчайзингового чемпіона".

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