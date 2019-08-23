Американський супертяж нокаутував суперника за секунду до гонгу: спортивні підсумки 22 серпня

Американський ветеран суперважкої ваги Девін Варгас здобув сенсаційну перемогу потужним нокаутом, а луганська "Зоря" програла перший матч плей-офф Ліги Європи.

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Крім того, знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова повідомила про розлучення із олігархом Олександром Онищенком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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