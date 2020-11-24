Американський супертяж брутальним нокаутом дебютував у професіоналах. Відео

Відомий американський суперважковаговик Кортез Данстон ефектно завершив свій перший бій на професійному ринзі.

На турнірі в Тампі (Флорида, США) 26-річний уродженець Балтімора брутально нокаутував Гаррі Келлі.

Зустріч завершилася достроково після того, як Данстон в кутку рингу притиснув опонента і найпотужнішим ударами відправив його на канвас.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий італійський боксер Алессандро Рігуччіні (25-0, 21 КО) здобув ефектну перемогу над мексиканцем Іваном Альваресом (29-11-1 КО).

Поєдинок на турнірі в Тіхуані (Нижня Каліфорнія, Мексика) завершився достроковим нокаутом.