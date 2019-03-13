Американський чемпіон сплутав плани Усику

Чемпіон IBO Inter-Continental і WBA International Майкл Хантер в наступному поєдинку планує битися з росіянином Олександром Повєткіним. Раніше на поєдинок з "Російским Витязем" претендував абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик.
"Швидше за в наступному поєдинку я буду битися з Повєткіним. Карлоса Такама ми більше не розглядаємо. Мені дуже подобається ідея цього поєдинку, тому що Усик планує битися з росіянином, і я радий, що можу поламати їм плани, я в захваті від цього", - цитує Хантера Sky Sport.
BoxingScene
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну про проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
У той же час в мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
3 березня промоутер українця Едді Хірн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Наступним суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам.
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