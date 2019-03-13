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Американський чемпіон сплутав плани Усику

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Чемпіон IBO Inter-Continental і WBA International Майкл Хантер в наступному поєдинку планує битися з росіянином Олександром Повєткіним. Раніше на поєдинок з "Російским Витязем" претендував абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик.

"Швидше за в наступному поєдинку я буду битися з Повєткіним. Карлоса Такама ми більше не розглядаємо. Мені дуже подобається ідея цього поєдинку, тому що Усик планує битися з росіянином, і я радий, що можу поламати їм плани, я в захваті від цього", - цитує Хантера Sky Sport.

Американський чемпіон сплутав плани Усику

BoxingScene

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Олександр УсикОлександр Повєткін
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