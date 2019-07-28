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Американський боксер сенсаційно програв важким нокаутом чемпіонський титул

3.8т Читати матеріал російською

Американський суперлегковаговик (до 63,5 кг) Моріс Хукер (26-1-3, 17 КО) зазнав першої поразки в кар'єрі і програв титул чемпіона світу за версією WBO.

Об'єднавчий бій зі співвітчизником Хосе Карлосом Рамірес (25-0, 17 КО), володарем титулу за версією WBC, завершився в 6-му раунді.

Рамірес потряс суперника лівим хуком і кинувся на добивання. Рефері Марк Нельсон спробував зупинити сутичку, але Хукер все одно встиг пропустити потужний удар в підборіддя.

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Хосе Карлос Рамірес

Хосе Карлос Рамірес

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Боксер, якого хотів заткнути Ломаченко, переміг яскравим нокаутом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс, не раз кидав загрози Василю Ломаченку, захистив свій титул в бою проти Рікардо Нуньєса.

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