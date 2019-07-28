Американський боксер сенсаційно програв важким нокаутом чемпіонський титул

Американський суперлегковаговик (до 63,5 кг) Моріс Хукер (26-1-3, 17 КО) зазнав першої поразки в кар'єрі і програв титул чемпіона світу за версією WBO.

Об'єднавчий бій зі співвітчизником Хосе Карлосом Рамірес (25-0, 17 КО), володарем титулу за версією WBC, завершився в 6-му раунді.

Рамірес потряс суперника лівим хуком і кинувся на добивання. Рефері Марк Нельсон спробував зупинити сутичку, але Хукер все одно встиг пропустити потужний удар в підборіддя.

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Моріс Хукер (темношкірий) - Хосе Карлос Рамірес

Хосе Карлос Рамірес

Jose Ramirez becomes the unified junior welterweight champion! #HookerRamirez pic.twitter.com/Yt2phbMbNM - On The Ropes (@OTRboxingshow) July 28, 2019

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс, не раз кидав загрози Василю Ломаченку, захистив свій титул в бою проти Рікардо Нуньєса.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!