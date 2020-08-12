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Аліна Шатернікова перенесла операцію через ракову пухлину

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
3,3 т.
Аліна Шатернікова

Аліна Шатернікова зізналася про операцію. NV.ua

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова перенесла операцію з видалення злоякісного утворення.

За словами титулованої ексбоксерки ще рік тому її щитовидка і тести на гормони були ідеальні.

"Червневий профогляд, УЗД щитовидки, показав маленьке утворення. Не відкладаючи, зробила біопсію в двох різних клініках. Чому в двох – щоб отримати однозначну і незалежну оцінку. Маленький вузлик виявися злоякісним. Операцію не відкладала. Все пройшло чудово, тому що раннє виявлення. Професор задоволений, я задоволена", – написала Шатернікова в Facebook.

Аліна Шатернікова після операції

Аліна Шатернікова після операції Facebook Аліни Шатернікової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка відомого колумбійського гольфіста Каміло Віллегас 22-місячна Міа, яка боролася з раком, померла в Майамі.

Батьки дізналися про хворобу дочки кілька місяців тому – у дитини виявили злоякісну пухлину мозку і хребта.

Аліна Шатернікова
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