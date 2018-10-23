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Африканський Валуєв відправив суперника в ''уповільнений'' нокаут — відеофакт

6.8тЧитати матеріал російською

Чемпіон Південної Африки в суперважкій вазі Руан Виссер (14-1, 13 КО), якого через зрiст 207 см називають "африканським Валуєвим", захистив свій титул у бою зі співвітчизником Люком Сазерлендом (2-1, 1 КО). Бій завершився у шостому раунді технічним нокаутом.

У дебюті зустрічі повільний і неповороткий Виссер пропустив велику кількість ударів від меншого за зростом суперника. Перелом настав у п'ятому раунді, коли сили у Сазерленда закінчилися.

У шостому раунді Виссер двома непомітними джебами "погладив" опонента, який не одразу пішов у нокаут.

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Нагадаємо, що не так давно справжній Микола Валуєв яскраво зганьбився із прогнозом на бій Усик - Гассiєв.

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