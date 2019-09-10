90 поразок: названо найгіршого боксера світу

41-річного чеського бійця Рудольфа Мурко називають найгіршим боксером світу.

Мурко є лідером світового антирейтингу, в якому враховується співвідношення перемог і поразок боксера за всю кар'єру. Показник чеського спортсмена - 3 виграші, 2 нічиїх і 90 поразок! З діючих профі-боксерів більше фіаско не має ніхто, повідомляє sport.ua. А Рудольф "загрібає" з 2000 року! ..

Рудольф Мурко sport.ua

Якщо якомусь бійцю потрібно поправити свою статистику, Рудольф Мурко тут як тут. Програє недорого, якісно і швидко. За прикладами далеко ходити не потрібно. Українець Роман Головащенко недавно зазнав двох поразок поспіль. Завдання для промоутера в таких випадках: на комусь відігратися. Рудольф Мурко не розчарував й ідеально виконав роль "мішка" - в результаті серія поразок Романа була закрита.

Звична картина: ліворуч Рудольф Мурко trutnovinky.cz

Приголомшливий факт, але Мурко все ж таки іноді перемагає. Хто ж ці три "щасливчики", які програли найгіршому з найгірших? Іржі Мах (0 перемог, 4 поразки за кар'єру), німець Мігель Ліас (0 перемог, 2 поразки), ще один чех Павел Нушко (0 перемог, 1 поразка).

Мурко недавно програв 90-й поєдинок в кар'єрі. До ювілейної сотні - рукою подати. До слова, 50 поразок нокаутами у нього вже є...

Пропонуємо читачам подивитися кілька відео з боями Рудольфа Мурко. 41-річному чеху можна лише поспівчувати...

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