123 тисячі євро за удар: розкриті неймовірні факти про бої Кличка

Поєдинок легендарного українця Володимира Кличка з Девідом Хеєм у 2011 році став одним з найдорожчих за ціною кожного точного удару. У список поєдинків за таким параметром увійшло також протистояння нашого боксера проти Ентоні Джошуа в 2017 році.

За кожен точний удар у поєдинку з Хеєм Кличко заробляв 82 тисячі євро. Українець за поєдинок 134 рази попадав по супернику. Вартість одного удару нашої легенди в бою проти Джошуа становила 123,8 тисячі євро, повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

Володимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Також одним із найдорожчих за один удар поєдинків стало протистояння Майка Тайсона і Ленокса Льюїса. Британському боксеру заплатили 83 тисячі євро за влучне попадання, в той час як американець отримав 327 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український чемпіон Володимир Кличко отримав фантастичну пропозицію щодо свого повернення в ринг. Наш боксер може заробити вражаючий гонорар від стрімінгової платформи DAZN.

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