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10 нокдаунів у п'яти раундах: польські боксери видали найбільш дикий бій року – відео

2.3тЧитати матеріал російською

Польські боксери Роберт Таларек і Патрік Шиманські видали один із найбільш епічних боїв останніх років.

Спортсмени, які виступають у середній ваговій категорії, вийшли в ринг на турнірі в Катовіце у 8-раундовому поєдинку і за п'ять раундів 10 разів опинялися в нокдауні.

Роберт Таларек і Патрік Шиманські

Роберт Таларек і Патрік Шиманські

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Боксери без розвідки почали бій і вже в першому раунді Шиманські, який вважався явним фаворитом, двічі відправив суперника на настил рингу. У другій трихвилинці Таларек ще двічі побував у нокдауні, проте зумів відповісти і своїм потужним ударом із правої.

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А в третьому раунді Роберт перехопив ініціативу і почав бити суперника. У підсумку рефері зупинив поєдинок після того, як фаворит вшосте опинивився на канвасі, зарахувавши Талареку перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Теофімо Лопес зробив нову хамську заяву про Василя Ломаченка.

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ПольщаКатовіце
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