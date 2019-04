10 нокдаунів у п'яти раундах: польські боксери видали найбільш дикий бій року – відео

Польські боксери Роберт Таларек і Патрік Шиманські видали один із найбільш епічних боїв останніх років.

Спортсмени, які виступають у середній ваговій категорії, вийшли в ринг на турнірі в Катовіце у 8-раундовому поєдинку і за п'ять раундів 10 разів опинялися в нокдауні.

Боксери без розвідки почали бій і вже в першому раунді Шиманські, який вважався явним фаворитом, двічі відправив суперника на настил рингу. У другій трихвилинці Таларек ще двічі побував у нокдауні, проте зумів відповісти і своїм потужним ударом із правої.

А в третьому раунді Роберт перехопив ініціативу і почав бити суперника. У підсумку рефері зупинив поєдинок після того, як фаворит вшосте опинивився на канвасі, зарахувавши Талареку перемогу технічним нокаутом.

💥 Highlights from last night's spectacular, back-and-forth WAR between Patryk Szymanski and Robert Talarek in Poland.



🤯 Ten knockdowns in five rounds. pic.twitter.com/bkGMBIhHKH