Боксер убивчим нокаутом викинув суперника з рингу: спортивні підсумки 23 листопада

Боксер кошмарним нокаутом викинув суперника з рингу на стіл суддям. а український боксер, який втік до Росії, ганебно програв "товстому п'яниці".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 листопада.

Крім того, WADA отримало рекомендацію по бану для РУСАДА і повія докладно описала збочення з відомим футболістом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Боксер кошмарним нокаутом викинув суперника з рингу на стіл суддям

Український боксер, який втік до Росії, ганебно програв "товстому п'яницю"

Кінець для Росії: WADA отримало рекомендацію по бану для РУСАДА

Плювати і випорожнюватися: повія докладно описала збочення з відомим футболістом

Наречена Кріштіану Роналду показала себе топлес

Ярмоленко провалив дебютний матч Моуріньо

Віцечемпіонка Росії знялася повністю оголеною

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!