Боксер убивчим нокаутом викинув суперника з рингу: спортивні підсумки 23 листопада

Боксер кошмарним нокаутом викинув суперника з рингу на стіл суддям. а український боксер, який втік до Росії, ганебно програв "товстому п'яниці".
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Крім того, WADA отримало рекомендацію по бану для РУСАДА і повія докладно описала збочення з відомим футболістом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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