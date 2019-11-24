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24 листопада • оновлено в 11:28
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Боксер убивчим нокаутом викинув суперника з рингу: спортивні підсумки 23 листопада

2.2т
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Боксер кошмарним нокаутом викинув суперника з рингу на стіл суддям. а український боксер, який втік до Росії, ганебно програв "товстому п'яниці".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 листопада.

Боксер убивчим нокаутом викинув суперника з рингу: спортивні підсумки 23 листопада

Крім того, WADA отримало рекомендацію по бану для РУСАДА і повія докладно описала збочення з відомим футболістом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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