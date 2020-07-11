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Боєць ММА нокаутував суперника і програв

Максим Богданов
Максим Богданов
Спорт
1,3 т.
Майкон Мендонка

Шон Уест програв через дискваліфікацію.

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Шон Уест програв через дискваліфікацію на турнірі Legacy Fighting Alliance (LFA).

У другому раунді поєдинку проти бразильця Майкона Мендонка Уест провів вдалу комбінацію, яку завершив ударом коліном в голову і нокаутував суперника.

Однак в момент нокауту бразильський боєць вже спирався на канвас коліном, що розцінюється як положення лежачи. У такій позиції заборонено наносити удари ногами. Для 30-річного американця поразка стала 11-ю в кар'єрі при 16 перемогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Арам Фаніян (17 – 1, 2 КО) здобув ефектну перемогу над Надзiром Бакшіевим з Білорусі (5 – 10 – 3).

Головний бій вечора боксу в київському клубі Atlas пройшов без глядачів і завершився в першому раунді.

MMA
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