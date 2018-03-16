Змушують їхати: Міжнародний союз біатлоністів звинуватили у продажності Росії

Американський біатлоніст Лоуелл Бейлі звинуватив Міжнародний союз біатлоністів (IBU) в примусі збірних брати участь у фінальному етапі Кубка світу у Росії.

"Тут багато конфліктів інтересів. Швеція, Норвегія та Німеччина організовують етапи Кубка світу, а приймає рішення, де проводити змагання, IBU. Це означає, що збірні цих країн фактично змушені їхати до Тюмені. IBU вже показав, що не цікавиться побажаннями спортсменів і національних федерацій. Фактів вже багато, але тепер рішення про те, чи виступати в Росії, будуть приймати самі спортсмени", - цитує Бейлі норвезьке суспільне телебачення NRK.

Як повідомляв "Обозреватель", збірна України не буде виступати на етапі Кубка світу з біатлону в російської Тюмені.