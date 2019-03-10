Жіноча гонка на чемпіонаті світу з біатлону завершилася драмою

На чемпіонаті світу в шведському місті Естерсунд відбулася гонка переслідування серед жінок на 10 км, яка ознаменувалась драматичним фінішем.
Чемпіонат світу з біатлону
Перед 4-м вогневим рубежем шведка Мона Брорссон лідирувала з перевагою в 26 секунд, але не впоралася з нервами, зробила 4 промахи і віддала "золото" Деніз Херрманн з Німеччини.
Кращою з українок стала Анастасія Меркушина. 24-річна сумчанка з 4 неточними пострілами завершила гонку 15-й. Валентина Семеренко з 6 неточними пострілами - 38-а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.
8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".