Жіноча гонка на чемпіонаті світу з біатлону завершилася драмою

На чемпіонаті світу в шведському місті Естерсунд відбулася гонка переслідування серед жінок на 10 км, яка ознаменувалась драматичним фінішем.

Чемпіонат світу з біатлону

Перед 4-м вогневим рубежем шведка Мона Брорссон лідирувала з перевагою в 26 секунд, але не впоралася з нервами, зробила 4 промахи і віддала "золото" Деніз Херрманн з Німеччини.

Кращою з українок стала Анастасія Меркушина. 24-річна сумчанка з 4 неточними пострілами завершила гонку 15-й. Валентина Семеренко з 6 неточними пострілами - 38-а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.

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