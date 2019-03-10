МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини біатлону

Жіноча гонка на чемпіонаті світу з біатлону завершилася драмою

Читати матеріал російською

На чемпіонаті світу в шведському місті Естерсунд відбулася гонка переслідування серед жінок на 10 км, яка ознаменувалась драматичним фінішем.

Чемпіонат світу з біатлону

Чемпіонат світу з біатлону

Перед 4-м вогневим рубежем шведка Мона Брорссон лідирувала з перевагою в 26 секунд, але не впоралася з нервами, зробила 4 промахи і віддала "золото" Деніз Херрманн з Німеччини.

Кращою з українок стала Анастасія Меркушина. 24-річна сумчанка з 4 неточними пострілами завершила гонку 15-й. Валентина Семеренко з 6 неточними пострілами - 38-а.

Жіноча гонка на чемпіонаті світу з біатлону завершилася драмою

Новини
Де дивитися чемпіонат світу з біатлону: розклад і результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Валя СемеренкоАнастасія Меркушина
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги