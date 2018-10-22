Збірна Росії з біатлону кардинально змінила форму

Союз біатлоністів Росії представив нову форму збірної. Моделями попрацювали біатлоністи Лариса Кукліна і Дмитро Малишко.

Форма для нового сезону виконана в кольорах російського прапора. Екіпірувальником збірної стала швейцарська компанія KV+.

Збірна Росії з біатлону СБР

Раніше форма збірної РФ була виконана в коричневих тонах.

Новини Нова форма збірної України з футболу викликала агонію у російських уболівальників

Антон Шипулін CЕ

Лариса Кукліна Соц мережі

Відзначимо, що в коментарях уболівальників більше зацікавила зовнішність Кукліної, ніж обновки.

Нагадаємо, що раніше було нова форма збірної України з біатлону викликала резонанс у мережі.