Збірна Росії з біатлону кардинально змінила форму

Союз біатлоністів Росії представив нову форму збірної. Моделями попрацювали біатлоністи Лариса Кукліна і Дмитро Малишко.
Форма для нового сезону виконана в кольорах російського прапора. Екіпірувальником збірної стала швейцарська компанія KV+.
Збірна Росії з біатлону
СБР
Раніше форма збірної РФ була виконана в коричневих тонах.
Антон Шипулін
CЕ
Лариса Кукліна
Соц мережі
Відзначимо, що в коментарях уболівальників більше зацікавила зовнішність Кукліної, ніж обновки.
Нагадаємо, що раніше було нова форма збірної України з біатлону викликала резонанс у мережі.