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Збірна Росії з біатлону кардинально змінила форму

5.6тЧитати матеріал російською

Союз біатлоністів Росії представив нову форму збірної. Моделями попрацювали біатлоністи Лариса Кукліна і Дмитро Малишко.

Форма для нового сезону виконана в кольорах російського прапора. Екіпірувальником збірної стала швейцарська компанія KV+.

Збірна Росії з біатлону

Збірна Росії з біатлону

СБР

Раніше форма збірної РФ була виконана в коричневих тонах.

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Нова форма збірної України з футболу викликала агонію у російських уболівальників

Антон Шипулін

Антон Шипулін

Лариса Кукліна

Лариса Кукліна

Соц мережі

Відзначимо, що в коментарях уболівальників більше зацікавила зовнішність Кукліної, ніж обновки.

Збірна Росії з біатлону кардинально змінила форму

Нагадаємо, що раніше було нова форма збірної України з біатлону викликала резонанс у мережі.

Об'єкт
збірна Росії з біатлону
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