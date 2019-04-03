"Забули лижі": біатлоністи збірної Росії зганьбилися на чемпіонаті країни

Біатлоністи збірної Росії начудили на чемпіонаті країни - один забув лижі, інший патрони, а третій переплутав доріжки.

Чемпіонат Росії з біатлону завершився чоловічою естафетою. Її виграла перша команда Ханти-Мансійська. Другою стала команда Башкортостану, третьою - команда Удмуртії, повідомляє "Газета.ru".

Однак уболівальники більше звернули увагу на ляпи, які допустили спортсмени головної біатлонної команди РФ.

Збірна Росії з біатлону Seldon.News

Дмитро Малишко, який виступав за команду Санкт-Петербурга, запізнився на свій старт.

"Дещо розгубився, забув лижі", — пояснив президент Федерації біатлону Санкт-Петербурга Дмитро Васильєв, відзначивши, що "карати, напевно, його ми не будемо".

Сам же Малишко пояснив те, що вiдбулося, тим, що співробітники сервісної служби не принесли його лижі вчасно.

У свою чергу, збірник із команди Москви Матвій Єлісєєв забув зарядити гвинтівку, що виявив лише на першому вогневому рубежі.

Нарешті, член збірної Росії Олексій Волков (друга команда Ханти-Мансійська) під час гонки переплутав доріжки - побіг на стрільбище, а не на фініш, і був змушений витрачати час на розворот.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що біатлоніст збірної Росії Євген Гараничев запізнився на пасьют етапу Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті.

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