Головна Новини
21 січня • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

З втратами: Україна оголосила склад на етап Кубка світу з біатлону

1.7т
Читати матеріал російською

Збірна України з біатлону оголосила склад на шостий етап Кубка світу в Поклюці. У Словенії наша команда буде виступати без сестер Семеренок.

Як повідомляє агентство biathlon.com.ua, Віта та Валя Семеренко пропускають етап в Поклюці в рамках планової ротації. Їхні місця у складі займуть Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна та Юлія Журавок. Олена Підгрушна, Юлія Джима та Дар'я Блашко також представлять Україну на етапі в Поклюці.

Віта Семеренко (ліворуч) на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону

Віта Семеренко (ліворуч) на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону

До складу чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Новини
5-й етап Кубка світу з біатлону: результати і звіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віта Семеренко провела неймовірну гонку переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу, відігравши 26 місць.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Артем Тищенко Сергій Семенов Артем Прима Надія Бєлкіна Юлія Журавок Дмитро Підручний Олена Підгрушна Юлія Джима Дарина Блашко Анастасія Меркушина Віта Семеренко Валя Семеренко
Місце
Словенія Поклюка
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги