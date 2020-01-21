З втратами: Україна оголосила склад на етап Кубка світу з біатлону

Збірна України з біатлону оголосила склад на шостий етап Кубка світу в Поклюці. У Словенії наша команда буде виступати без сестер Семеренок.

Як повідомляє агентство biathlon.com.ua, Віта та Валя Семеренко пропускають етап в Поклюці в рамках планової ротації. Їхні місця у складі займуть Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна та Юлія Журавок. Олена Підгрушна, Юлія Джима та Дар'я Блашко також представлять Україну на етапі в Поклюці.

Віта Семеренко (ліворуч) на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону

До складу чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віта Семеренко провела неймовірну гонку переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу, відігравши 26 місць.

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