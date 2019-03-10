"Я був повною ж***ю": кращого біатлоніста світу "зганьбили українцi"

Лідер загального заліку Кубка світу з біатлону Йоханнес Бе залишився вкрай незадоволений своїм другим місцем в гонці переслідування на чемпіонаті світу.

Дмитро Підручний

"Перед останнім рубежем я відчував, що "срібло" стало б великою поразкою. Це була моя власна помилка, і це жахливо мене мучить. Я зробив не просто маленьку помилку, а величезну. Це так погано, що просто ганьба. Ми тут, на чемпіонаті світу, і віддаємо "золото" українцям. Сьогодні я не заслужив торт. Поїду додому їсти вівсянку з молоком. Я був повною жопою", – зазначив Бе в ефірі NRK.

"Підручний – дуже несподіваний переможець. Він вразив вчора в спринті, показавши другий час на останньому колі", – додав норвежець.

У мережі вкрай негативно сприйняли таке принизливе ставлення норвезького спортсмена до біатлоністiв збірної України.

Нагадаємо, що Бе лідирував після третьої стрільби, але на четвертій промахнувся тричі і в підсумку завоював тільки срібло. Перемогу в чоловічому пасьютi вперше в історії України виграв Дмитро Підручний. Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження українця. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся