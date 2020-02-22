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22 лютого • оновлено в 18:19
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Взяв у України: стали відомі причини облави поліції на збірну Росії на чемпіонаті світу з біатлону

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Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов заявив, що італійська поліція нагрянула в готель до спортсменiв РФ через підроблену акредитацію тренера Олександра Касперовича.

Володимир Драчов

Володимир Драчов

СЕ

Чоловік 16 лютого, в день, коли проходила гонка переслідування, скористався українським документом, щоб пройти на трасу

"Він приїхав сам. Як турист. І те, що він взяв українську акредитацію - чисто його проблеми. А ще він влаштував проблеми усій збірнiй. Людина сама себе покарала, він зробив погано не собі, а Саші Логінову. Навіщо бігати з чужими акредитаціями? Тим більше там, де не слід. Він взяв чужу акредитацію - і попався", - цитує Драчева СЕ.

Він спростував інформацію про те, що це замовлення IBU.

"Не сказав би, що замовлення. Це було за фактом отримання інформації. Вони побачили, що Касперович ходить з чужою акредитацією та вирішили, що тим самим він ховається. Він же турист", – сказав Драчев.

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Відзначимо, що інформацію про те, що Касперович був з українською акредитацією підтвердив і глава ФБУ Володимир Бринзак.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
Італія Антхольц
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