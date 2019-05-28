"Все заробив сам": чемпіонка України з біатлону висловилася про Зеленського

Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко висловила своє ставлення до президента України Володимира Зеленського.

"Красунчик Зеленський? Подивимося. Принаймні, він поки близький до народу, що дуже важливо для президента. Не можна судити про президента тоді, коли він тільки прийшов до влади. Все судитимуть за його справами. І основним критерієм є те, що він зуміє зробити для людей і країни в плані зовнішньої і внутрішньої політики. Думаю, як людина, що має гарне почуття гумору, він може подивитися на те що відбуваються з різних сторін і відшукати певні позитивні і негативні моменти. Я вважаю, він все в житті заробив сам" , - цитує біатлоністку tribuna.by.

Дарина Блашко xsport.ua

Спортсменка впевнена, що не так важливо чи грамотний президент, як важливо те, яка в нього команда.

"Звичайно, кар'єру побудував не одноосібно, але зумів згуртувати і зібрати команду, яка пішла за ним і досягла такого високого рівня. Знімати фільми, виступати на сцені – це дуже складне заняття. На це може йти по 24 години на добу. І Зеленський віддається роботі повністю. Можливо, це допоможе йому в президентській кар'єрі ", - підсумувала спортсменка.

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Нагадаємо, що Блашко, яка тільки в жовтні 2018 року одержала громадянство України виграла чемпіонат України в спринті і гонці переслідування.

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