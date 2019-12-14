Відбулася гонка переслідування на Кубку світу з біатлону: де Україна

На 2-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 12 по 15 грудня проходить в австрійському Хохфільцені, відбулася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Кращим з представників збірної України став Дмитро Підручний. Наш діючий чемпіон світу в цій дисципліні, стартувавши 9-м, зробив по одному неточного пострілу на трьох останніх вогневих рубежах, і фінішував на 16-й позиції.

Новачок команди Артем Дудченко при єдиному промаху, закінчив бій 32-м.

Інший українець Артем Прима, почавши гонку з 60-го місця, завершив її 51-м, промахнувшись 4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла четверте місце в естафеті.

напередодні відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків в збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

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