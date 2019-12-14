Головна Новини
14 грудня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Відбулася гонка переслідування на Кубку світу з біатлону: де Україна

1.4т
Читати матеріал російською

На 2-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 12 по 15 грудня проходить в австрійському Хохфільцені, відбулася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Кращим з представників збірної України став Дмитро Підручний. Наш діючий чемпіон світу в цій дисципліні, стартувавши 9-м, зробив по одному неточного пострілу на трьох останніх вогневих рубежах, і фінішував на 16-й позиції.

Новачок команди Артем Дудченко при єдиному промаху, закінчив бій 32-м.

Інший українець Артем Прима, почавши гонку з 60-го місця, завершив її 51-м, промахнувшись 4 рази.

Відбулася гонка переслідування на Кубку світу з біатлону: де Україна

Новини
Де дивитися 2-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла четверте місце в естафеті.

напередодні відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків в збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Прекрасный результат, для Северного Габона!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги