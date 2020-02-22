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22 лютого • оновлено в 10:44
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"В одних трусах": Логінов розповів подробиці облави на збірну Росії з біатлону

1.6т
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Біатлоніст збірної Росії Олександр Логінов розповів, як проходила поліцейська облава в італійському готелі в Антхольці де проживає команда на чемпіонаті світу.

Обшуки в збірній Росії з біатлону

Обшуки в збірній Росії з біатлону

sports.ru

"Спали з Євгеном [Гаранічевим], прокинулися від того, що до нас вломилися. Вони [карабінери] самі відкрили двері. Відразу забрали зброю [гвинтівки]. Просили сидіти на місці в одних трусах. Ми дивилися, як перевіряли речі. Їх цікавили тільки мої речі, потім я попросив, щоб прийшов компетентний перекладач - наш менеджер Катерина. Перевели документи, які вони привезли, це був запит від IBU", - зазначив біатлоніст в інтерв'ю "Матч ТВ"

За словами спортсмена копи забрали комп'ютер, особисті речі, телефон.

"За телефон найбільше прикро. Я не проти, якби вони його перевірили, щось скопіювали, але це ж особисте. У 2020 році це необхідно для життя. Нічого не пред'являли. Вірю, що це не буде зам'ято, а буде хороший позитивний підсумок, це сильно засмучує, якщо це не свавілля, то близько до цього ", - підсумував росіянин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, першопричиною облави італійської поліції на збірну Росії з біатлону став запит від IBU: у російського тренера Олександра Касперовича знайдена українська акредитація.

Крім того, підопічний Касперовича Олександр Логінов цікавить правоохоронців на тлі допінг історії в минулому.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,смотри как быстро р а ш н я в гейропке отвыкает от полицейского б е с п р е д е л а и обысков..В з а с и Р а х е сидел бы в углу и не дёргался..ха-ха-ха-ха-ха...
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