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26 січня • оновлено в 14:51
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Українці зайняли останні місця на Кубку світу з біатлону

1.3т
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У неділю, 26 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці продовжився чоловічою гонкою з масовим стартом на 15 км.

Два представника України Дмитро Підручний та Артем Прима посіли друге і третє місце з кінця серед 30 учасників.

Єдиним спортсменом, хто виступив гірше українців став білорус Сергій Бочарніков.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Перемогу в мас-старті добув француз Кантен Фійон Майї. "Срібло" у представника Німеччини Бенедикта Доля. Третє місце на подіумі зайняв Йоханнес Тінгнес Бе з Норвегії.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Новини
6-й етап Кубка світу з біатлону: розклад і результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла 10-е місце в змішаній естафеті. Пізніше наша команда була дискваліфікована.

Раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняв 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаха.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Словенія Поклюка
Тег
Збірна України з біатлону
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