Українці зайняли останні місця на Кубку світу з біатлону

У неділю, 26 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці продовжився чоловічою гонкою з масовим стартом на 15 км.

Два представника України Дмитро Підручний та Артем Прима посіли друге і третє місце з кінця серед 30 учасників.

Єдиним спортсменом, хто виступив гірше українців став білорус Сергій Бочарніков.

Дмитро Підручний

Перемогу в мас-старті добув француз Кантен Фійон Майї. "Срібло" у представника Німеччини Бенедикта Доля. Третє місце на подіумі зайняв Йоханнес Тінгнес Бе з Норвегії.

Кубок світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла 10-е місце в змішаній естафеті. Пізніше наша команда була дискваліфікована.

Раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняв 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаха.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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