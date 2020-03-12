Українці потрапили в топ-20 на Кубку світу з біатлону

Чоловіча збірна України з біатлону невдало стартувала на восьмому етапі Кубку світу з біатлону. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, зайнявши 19-е місце.

Етап змагань у Контіолахті відкрив чоловічий спринт на 10 км. У ньому нашу команду представляли п'ять учасників Артем Прима (3 стартовий номер), Дмитро Підручний (19), Сергій Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) і Антон Дудченко (95).

Дмитро Підручний

Першим на гонку вийшов Прима та зумів пройти дистанцію без промахів, але це не допомогло йому зайняти місце навіть у десятці. На момент фінішу він перебував на другому місці, але програв лідерам у швидкості та посів підсумкове 22-е місце з відставанням у 1:19 від переможця.

Капітан збірної України стартував другим серед представників нашої команди і невдало відпрацював на першому вогневому рубежі, заробивши одне штрафне коло. Чиста стрільба на "стійці" дозволила Підручному обійти Приму та фінішувати на 19-й позиції, відставши на 1:13 від лідера.

Інші представники нашої команди виступили невдало, допустивши велику кількість промахів під час стрільби.

Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе, зумівши пройти дистанцію за 21:53. "Срібло" та "бронза" залишилися за французами – Фуркадом (+21,0) і Жакленом (+21,3).

Результати чоловічого спринту на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний видав божевільне останнє коло в мас-старті на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Мєсто.

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