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Українські біатлоністи увійшли до топ-3 найкращих снайперів Кубка світу

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Українці Артем Тищенко та Юлія Журавок увійшли до трійки кращих біатлоністів, які показали найточнішу стрільбу в нинішньому сезоні Кубка світу.

До списку увійшли спортсмени, які зробили не менше 70 пострілів у всіх гонках. Тищенко зайняв третє місце серед чоловіків із показником точності 89,5%. Нашого співвітчизника випередили австрієць Сімон Едер і словак Ондржей Моравець.

Юлія Журавок

Юлія Журавок

biathlon.com.ua

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Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

Українські біатлоністи увійшли до топ-3 найкращих снайперів Кубка світу

Журавок також виявилася третьою, вибивши за сезон 91,1% мішеней. У жіночому заліку її випередили дві представниці Росії. Юлія ж виявилася на сходинку вищою капітана української збірної Олени Підгрушної, показник точності якої становить 90,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону був встановлений історичний рекорд.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Юлія ЖуравокАртем Тищенко
Тег
Збірна України з біатлону
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