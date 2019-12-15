Українки влаштували зарубу в гонці Кубка світу з біатлону

На 2-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 12 по 15 грудня проходить в австрійському Хохфільцені, відбулася жіноча гонка переслідування на 10 км.

Кращою з представниць збірної України стала Валентина Семеренко. 33-річна сумчанка точно провела лежку, але потім два промахи на стійці відкинули її на 14-е місце

Олена Підгрушна (на фото) навпаки допустила два неточних пострілу на перших двох вогневих рубежах, і фінішувала 15-ю. Українки влаштували справжню зарубу на фініші, самовіддано борючись на останніх метрах.

Віта Семеренко продемонструвала найбільший прогрес. Стартувавши 52-ю українка з двома промахами в підсумковому протоколі посіла 35-у позицію.

Юлія Джима не стартувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 грудня збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла четверте місце в естафеті.

Раніше відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків в збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

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