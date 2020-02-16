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16 лютого • оновлено в 15:55
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Українки невдало виступили в гонці переслідуванні на ЧС із біатлону

1.5т
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У четвер, 14 лютого, пройшов жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в італійській Антхольц-Антерсельві, а вже в суботу, 16 лютого, відбулася гонка переслідування.

Збірну України на дистанції представляли Олена Підгрушна, яка стартувала з відставанням в 26 секунд від переможниці спринту норвежки Ройселанд, Віта Семеренко (+46 секунд), Юлія Джима (+1:05) і Валя Семеренко (+1:31).

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

Підгрушна невдало виступила на першій стрільбі, відправившись на два штрафних кола. Сестри Семеренки без промахів відпрацювали на "лежці", а Джима допустила один промах. Це дозволило Віті піднятися на сьоме місце після першого рубежу, а Підгрушна опустилася 21-у позицію.

На другому вогневому рубежі Віта Семеренко, Джима та Пігрушна чисто відпрацювали лежачи, а Валя допустила одну помилку, що відкинуло її на 28-е місце в гонці.

Третя стрільба невдало пройшла для сестер Семеренок – кожна з них отримала по два штрафних кола. За підсумками третього рубежу Віта опинилася на 22-му рядку, а Валя – на 40-му. Зате Юлія Джима відпрацювала без помилок, піднявшись в десятку із відставанням у 1:04 від лідера. Підрушна промазала один раз.

Фінальна стрільба пройшла провально для Джими, яка, промахнувшись тричі, опустилася на 19-е місце і відстала від першого місця на 1:42. Найкращий результат серед українок показала Підгрушна, яка після невдалого виступу на першому рубежі зуміла піднятися на 13-у позицію.

Чемпіонкою світу в гонці переслідування стала італійка Доротея Вірер, яка подолала дистанцію за 29:22. "Срібло" та "бронза" дісталися німкені Деніз Херрманн (+9,5) і норвежці Марті Ройселанд (+13,8), відповідно.

Результати жіночої гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

Результати жіночої гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Віта Семеренко Валя Семеренко Юлія Джима
Тег
Збірна України з біатлону
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