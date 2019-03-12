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Українки феєрично виступили в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону

5.9тЧитати матеріал російською

Українські біатлоністки продемонстрували феноменальну стрілянину в індивідуальній гонці чемпіонату світу, який у ці дні проходить у шведському Естерсунді.

Наша збірна, за яку виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Юлія Журавок і Валя Семеренко стала однією з найточніших, що дозволило трьом нашим дівчатам фінішувати в топ-15.

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Юлія Журавок

Юлія Журавок

biathlon.com.ua

На 16 вогневих рубежах українки допустили всього чотири промахи, що дало можливість їм боротися за високі місця. Причому Джима та Журавок (12-е і 14-е місце на фініші відповідно) увійшли до числа всього шести спортсменок, які уникли промахів.

Переможницею гонки стала шведка Анна Еберг, яка на 23,5 секунди випередила Лізу Вітоцці з Італії. "Бронза" дісталася Жюстін Бреза, яка представляє Францію.

Українки феєрично виступили в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Дмитро Підручний приніс Україні перше історичне "золото" чемпіонату світу з біатлону в чоловічих змаганнях.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Анастасія МеркушинаЮлія ЖуравокВаля СемеренкоЮлія Джима
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Сколько сепаров подстрелили?
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