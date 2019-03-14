Українська біатлоністка взяла "золото" Кубка IBU, випередивши росіянку

Українська біатлоністка Ольга Абрамова завоювала "золото" спринтерської гонки етапу Кубка IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло. Наша спортсменка випередила росіянку Христину Резцову, яка зайняла друге місце.

Абрамова чисто відстрілялася на обох вогневих рубежах і завдяки приголомшливому ходу першою прийшла до фінішу, випередивши свою найближчу суперницю на 23,9 секунди. "Бронзу" змагань завоювала шведка Джоанна Скоттхайм.

Ольга Абрамова IBU

Новини Підручного відмовилися випускати на гонку чемпіонату світу

Ще одна українка Надія Бєлкіна, незважаючи на два промахи на лежці і стійці, зуміла фінішувати в десятці кращих, посівши восьме місце. Яна Бондар продемонструвала другу швидкість в гонці, проте, заваливши обидві стрільби, наша біатлоністка стала лише 17-ю. Ще одна українська спортсменка Дарина Блашко з двома промахами фінішувала на 37-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фінішували в топ-5 одиночній естафети на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!