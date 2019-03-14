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Українська біатлоністка взяла "золото" Кубка IBU, випередивши росіянку

1.9тЧитати матеріал російською

Українська біатлоністка Ольга Абрамова завоювала "золото" спринтерської гонки етапу Кубка IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло. Наша спортсменка випередила росіянку Христину Резцову, яка зайняла друге місце.

Абрамова чисто відстрілялася на обох вогневих рубежах і завдяки приголомшливому ходу першою прийшла до фінішу, випередивши свою найближчу суперницю на 23,9 секунди. "Бронзу" змагань завоювала шведка Джоанна Скоттхайм.

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова

IBU

Новини
Підручного відмовилися випускати на гонку чемпіонату світу

Ще одна українка Надія Бєлкіна, незважаючи на два промахи на лежці і стійці, зуміла фінішувати в десятці кращих, посівши восьме місце. Яна Бондар продемонструвала другу швидкість в гонці, проте, заваливши обидві стрільби, наша біатлоністка стала лише 17-ю. Ще одна українська спортсменка Дарина Блашко з двома промахами фінішувала на 37-му місці.

Українська біатлоністка взяла "золото" Кубка IBU, випередивши росіянку

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фінішували в топ-5 одиночній естафети на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

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Тема
Кубок IBU
Особи
Ольга АбрамоваНадія БєлкінаЯна Бондар
Місце
Італія
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Юг Руси
Юг Руси
Пырымоха! Главно, что победила - россиянку! А там, хоть трава не расти! )))
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